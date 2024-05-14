Удар по Київському району Харкова: 4 постраждалих

О 6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини.

16:30 село Коротич Харківський район. Здійснено ворожий ракетний обстріл Х-59. Влучання у приміщення з підприємства, де дістали поранення 4 чоловіків та загинув 1 чоловік.

14:26 село Липці, Харківський район. Внаслідок обстрілу отримала поранення 70-річна жінка.

13 травня внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 4 людини.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 22 атак напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка.

На Харківському напрямку відбили 13 атак, Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці.

Наразі 2065 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2989 з Харківського, 67 з Богодухівського та 1902 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 7023 людей.

Агентство Телевидения Новости