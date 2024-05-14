У тимчасово окупованому Криму уражено базу ППО на горі Ай-Петрі, її командир Алєксандр Кулаков вбитий

"Близько 6:00 ранку (вчора) кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували базу 3-го радіотехнічного полку ЗС росії.

Унаслідок влучання ракет територія зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Кулаков і ще один військовослужбовець. Кількість поранених уточнюється", — розповіли джерела журналістів в екстрених службах.

Під білими куполами на фото ховаються радіолокаційні комплекси. На горі облаштовано й військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

Джерело: https://t.me/znua_live/148111

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