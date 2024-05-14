Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 143

У тимчасово окупованому Криму уражено базу ППО на горі Ай-Петрі, її командир Алєксандр Кулаков вбитий

У тимчасово окупованому Криму уражено базу ППО на горі Ай-Петрі, її командир Алєксандр Кулаков вбитий

"Близько 6:00 ранку (вчора) кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували базу 3-го радіотехнічного полку ЗС росії.

Унаслідок влучання ракет територія зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Кулаков і ще один військовослужбовець. Кількість поранених уточнюється", — розповіли джерела журналістів в екстрених службах.

Під білими куполами на фото ховаються радіолокаційні комплекси. На горі облаштовано й військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

Джерело: https://t.me/znua_live/148111

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінфін у 1 кварталі залучив до бюджету майже 120 мільярдів від продажу ОВДП
Сегодня 10:10    75
СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника Укрзалізниці, який вимагав хабарі з підприємців
Сегодня 09:58    90
Уряд пропонує нові акцизи на пальне
Сегодня 09:46    88
росія вже пошкодила інфраструктуру Дніпровської ГЕС
Сегодня 09:35    101
Корупція на Волинській митниці: слідство завершено
Сегодня 09:23    97
Сюрреализм головного мозга
Сегодня 09:12    114
путінський режим відповідальний за руйнування будинку в бєлгороді
Сегодня 08:50    121
Ідентифікація воєнних злочинців рф — розвідники визначили, хто обстрілює Україну крилатими ракетами. СПИСОК
Сегодня 08:40    129
На Буковині ДБР ліквідувало ще один канал переправлення ухилянтів за кордон. Затримано правоохоронця
Сегодня 08:29    109
СБУ затримала агента фсб, який готував ракетні удари по Рівненщині
Сегодня 08:19    109
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 