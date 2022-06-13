Світу складно відмовитись й від російської нафти, й від українського зерна

Згідно з новим дослідженням, росія заробила 93 мільярди євро (98 мільярдів доларів) на експорті викопного палива за перші 100 днів війни в Україні. Велика його частина була відправлена ​​до Європейського Союзу, а середня експортна ціна була приблизно на 60% вищою, ніж минулого року. Про це повідомляє The Guardian.

У звіті незалежного фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) показано, що за перші 100 днів війни частку ЄС припало 61% російського експорту викопного палива на суму близько 57 млрд. євро (60 млрд. доларів).

Згідно зі звітом Agence France-Presse, найбільшими імпортерами були Китай (12,6 млрд. євро), Німеччина (12,1 млрд.) та Італія (7,8 млрд.).

Доходи Росії від викопного палива насамперед припадають на продаж сирої нафти (46 млрд.), за якою йдуть трубопровідний газ, нафтопродукти, скраплений природний газ (ЗПГ) та вугілля.

Незважаючи на те, що російський експорт у травні різко скоротився, а країни та компанії відмовилися від його постачання через вторгнення в Україну, глобальне зростання цін на викопне паливо продовжувало наповнювати скарбницю кремля, а доходи від експорту досягли рекордно високого рівня.

З іншого боку, світ залежний від зерна, який постачає Україна. А наразі ці поставки ускладнюються черех заблоковані порти.

Україна встановила два маршрути для експорту зерна через Польщу і Румунію, заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник

За його словами, Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продуктів, передає УНІАН із посиланням на Reuters.

«Ці маршрути неідеальні, але ми робимо все можливе, щоб розвивати їх», — сказав він в кулуарах азійського саміту з безпеки в Сінгапурі.

Сеник зазначив, що на території України зберігається до 30 млн тонн зерна, які потрібно експортувати.

Україна готова буде вивозити морем зерно лише у разі створення морського коридору кораблями цивілізованих країн, а пропозиціям росії не довіряє.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Азійського саміту з безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

Він зазначив, що зараз формат коридору обговорюється з посередниками — з Турецькою Республікою, з ООН, з Великою Британією, Канадою, багатьма європейськими державами.

«Незважаючи на те, що там росія пропонує, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом і тому підтримуємо формат, коли буде зроблений безпечний коридор транспорту, морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати зерно. Якщо цього не буде зроблено, якщо це не буде коридор під прапорами держав, яким можна довіряти через те, що вони в полі права діють і працюють, то тоді це неможливо», — зазначив Володимир Зеленський.

Також він повідомив, що паралельно розробляються інші плани щодо експорту зерна, зокрема, з Балтійськими державами та Польщею.

Країни-учасниці Світової організації торгівлі (СОТ) підписали спільну заяву про підтримку України у війні проти Росії та пообіцяли допомогти з експортом зерна.

Про це йдеться у заяві СОТ.

Зазначається, що через війну війни в Україні зруйновано значну частину транспортної інфраструктури, включаючи мости, порти та залізниці, а це суттєво знижує здатність нашої країни експортувати та імпортувати.

Тим часом для світу дуже важливим є збереження відкритих ринків та торгових можливостей України.

“Ми серйозно стурбовані наслідками руйнування для України та для світової торгівлі, зокрема, це стосується поставок на міжнародні ринки низки ключових товарів, що виробляються в Україні, включаючи сільськогосподарську та продовольчу продукцію, добрива, соняшникову олію та найважливіші корисні копалини”, – сказано у заяві СОТ.

Підписанти спільної заяви також висловили стурбованість у зв’язку з повідомленнями про вивезення краденого зерна та наголосили, що такі дії суперечать принципам та цінностям СОТ.

“Враховуючи це, ми рішуче засуджуємо будь-які дії, спрямовані проти засобів постачання, виробництва та транспортування, необхідних Україні для виробництва та експорту у світ, включаючи агропродовольчі товари. Наголошуємо на необхідності забезпечення того, щоб торговельні шляхи, особливо морські шляхи та порти, не блокувалися загрозою застосування сили”, – йдеться у повідомленні.

У СОТ наголосили, що Україна є одним із провідних світових експортерів ключових сільськогосподарських продуктів, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь та олія.

“Наслідки війни, у тому числі блокада виходу України до Чорного моря, серйозно загрожують постачанням продовольства в деякі країни, що розвиваються. Це може призвести до того, що мільйони людей зіткнуться з відсутністю продовольчої безпеки. У цьому контексті ми прагнутимемо підтримувати Україну та сприяти її експорту “Ми закликаємо членів СОТ чинити так само, пропорційно їх можливостям, у тому числі шляхом полегшення використання інфраструктури або полегшення та спрощення митних процедур”, – наголошується в заяві СОТ.

Також в організації шукатимуть способи допомогти українським аграріям продовжувати саджати та вирощувати зернові та олійні культури, такі необхідні їм самим і світові.

Агентство Телевидения Новости