Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:58
Просмотров: 123

Російські окупанти дистанційно мінують територію Чугуєва – мер

Російські окупанти дистанційно мінують територію Чугуєва – мер

У ніч проти 24 червня російські окупаційні війська знову обстріляли Чугуїв (Харківська обл.), один із мікрорайонів міста дистанційно заміновано, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

“Сьогодні вночі місто вкотре зазнало обстрілу з боку російських агресорів, унаслідок чого відбулося дистанційне мінування мікрорайону Осинівка”, – написала Мінаєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона закликала мешканців цього мікрорайону та всіх прилеглих вулиць до максимальної обережності та уваги.

“У разі виявлення будь-яких незнайомих предметів тримайтеся від них на відстані та негайно повідомляйте працівникам ДСНС”, – написала Мінаєва.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 