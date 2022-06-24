У селищі Нижче Солоне на Борівщині окупанти відновили міст, який планують використовувати для проїзду військової техніки

Станом на 24 червня 2022 року Борівщина перебуває під тимчасовою окупацією рашистів. За даними аеророзвідки, кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади останнім часом невпинно зростає. Військові підрозділи окупантів розміщені у Боровій, Богуславці, Гороховатці, Бахтині, Підлимані, Пісках-Радьківських, Нижчому та Вищому Солоних, в інших населених пунктах та за їх межами. Особливо багато їх зосереджується у лісах поблизу Пісок-Радьківських, між Боровою та Підлиманом, в посадках між Нижчим та Вищим Солоними. У Боровій поставили укріплений блок-пост і окопалися поблизу автовокзалу. Посилено перевіряють документи у місцевих жителів та контролюють рух через селище. Інші військові підрозділи ворога проходять через територію громади транзитом у донецькому напрямку. Наразі бойові дії на території громади не ведуться, але постійно чутно звуки обстрілів та вибухів з боку Ізюма та Лиману.

Окупанти періодично показово роздають гуманітарну допомогу. Для ремонту Піско-Радьківської школи привезли цеглу. Але, при цьому, зруйновану ними школу мають відбудовувати місцеві жителі. Свої сили рашисти докладають лише там, де мають військовий інтерес: нещодавно відновили місток у с. Нижче Солоне, який з‘єднує село з Пісками-Радьківськими та може використовуватися для проїзду військової техніки.

На території окупованої громади так само відсутній мобільний зв‘язок та інтернет. Працівникам електричних мереж нарешті вдалося відновити електропостачання в Пісках-Радьківських, але через численні пошкодження лінії електропередач без світла досі залишається вулиця Гагаріна. Частково відновлено водопостачання в селі.

«В нашій та сусідніх громадах є багато випадків шахрайства з ліками, передачами, грошовими переказами. Люди довіряють незнайомцям, які найчастіше вдають з себе волонтерів чи представників благодійних організацій, і перераховують їм кошти для допомоги своїм рідним в окупації. «Волонтери» начебто купляють ліки чи інші замовлені товари, начебто везуть їх на окуповану територію, а потім зникають. Якщо вдається знайти їх чи їхніх знайомих, відповідь завжди одна: ліки та гроші забрали окупанти на блок-постах. Будьте обережні. У випадку, якщо ви стали жертвами такого шахрайства, ви можете подати онлайн-заяву до кіберполіції https://ticket.cyberpolice.gov.ua/», повідомляє Борівська селищна рада.

Мешканці Борівщини не полишають спроб виїхати з окупації, але зробити це стає дедалі складніше. Єдиним шляхом виходу на території, підконтрольні українській владі, залишається дамба через Печенізьке водосховище. Евакуація мирних громадян відбувається тут по понеділках. Наступного понеділка волонтери також планують зустрічати жителів окупованих територій, але чи дадуть таку можливість окупанти, передбачити зараз неможливо. Пам‘ятаємо, що в середу вони не пропустили на окуповані території жоден гуманітарний вантаж. Умови проходження через блок-пости у них щоразу змінюються.

Агентство Телевидения Новости