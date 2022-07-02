Суд заарештував права на Brocard: власниці не допоміг навіть продаж бізнесу

Подільський районний суд Києва 18 травня наклав арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Брокард-Україна», які належать кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, а через неї – росіянці Тетяні Володіній, власниці російської мережі «Л’Этуаль». Про це стало відомо з ухвали після того, як до судового реєстру відновили публічний доступ, пише LIGA.net.

Арешт було накладено в межах кримінального провадження про привласнення майна (ч. 5 ст. 191 КК) та фінансування агресії проти України (ч. 2 ст. 110-2 КК).

На 1 січня мережа Brocard нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1808 осіб.

Суд заборонив Володіній та її представникам відчужувати корпоративні права на Брокард-Україна, але на початку червня Brocard розіслав партнерам повідомлення про зміну власника – компанію продали парфумерному холдингу Philippe Benacin Holding (як пізніше з’ясувалося – без дозволу Антимонопольного комітету).

Після цього адвокати Брокард-Україна попросили суд скасувати арешт майна з огляду на те, що кінцевим бенефіціарним власником компанії став громадянин Франції Філіп Бенасін.

Суд задовольнив клопотання Брокард-Україна, але тільки частково. Арешт залишається чинним, як і заборона вчиняти будь-які дії, пов’язані з проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права компанії. Водночас їй дозволили змінити директора та місцеперебування юридичної особи.

Агентство Телевидения Новости