Зеленський прокоментував щоденні обстріли Харкова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Харківському педагогічному університету ім. Сковороди. Відповідне вечірнє звернення виникло 6 липня.

Сьогодні у Харкові російським ракетним ударом було зруйновано педагогічний університет – головний корпус, лекторій, університетський музей, наукова бібліотека. Це з точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення, бо таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізації та людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, педагогічному університету. Пошкоджений цим ударом вже другий об’єкт, присвячений Григорію Сковороді. Пам’ятник, що знаходився на площі перед університетом, завалив уламками, але все ж таки пам’ятник не розбитий, але музей Сковороди, розташований на Харківщині, ще в травні згорів після російського обстрілу. Утім, перефразовуючи відомі слова Сковороди, – як би окупанти не намагалися нас упіймати, їм нас не впіймати. Ми обов’язково вистоїмо і все відновимо”, – сказав президент.

Агентство Телевидения Новости