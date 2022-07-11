Кількість жертв ранкового артобстрілу зросла

За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули.

Стан 16-річної пораненої внаслідок обстрілу Харкова вранці 11 липня — середньої тяжкості, повідомили у Харківській ОВА. Усі 28 поранених мають ушкодження різного ступеня тяжкості, переважно — це вибухові травми, повідомили в адміністрації

Наразі, у Харкові повідомили про відбій тревоги

За оперативною інформацією на даний момент відомо про:

▪️Було 4 залпи з РСЗВ по місту Харків;

▪️ Через обстріл пошкоджено один із ТЦ Харкова та велику кількість житлових будинків;

▪️ДСНС вже працюють на місцях прильоту.

Агентство Телевидения Новости