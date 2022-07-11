Кількість жертв ранкового артобстрілу зросла
За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули.
Стан 16-річної пораненої внаслідок обстрілу Харкова вранці 11 липня — середньої тяжкості, повідомили у Харківській ОВА. Усі 28 поранених мають ушкодження різного ступеня тяжкості, переважно — це вибухові травми, повідомили в адміністрації
Наразі, у Харкові повідомили про відбій тревоги
За оперативною інформацією на даний момент відомо про:
▪️Було 4 залпи з РСЗВ по місту Харків;
▪️ Через обстріл пошкоджено один із ТЦ Харкова та велику кількість житлових будинків;
▪️ДСНС вже працюють на місцях прильоту.