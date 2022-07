Оперативна інформація станом на 18.00 13.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто сорокова доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник вживає заходів щодо посилення контррозвідувального режиму у прикордонних районах Курської області. Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області. Також, на Сумщині, вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Заруцького, Шалигиного та Старикового.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування наших військ.

Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів Харків, Дементіївка, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.

Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Обстрілював із ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Завдали авіаційного удару неподалік Вершини.

Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю. Також завдав авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Князівка, Осокорівка, Добрянка, Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Оленівка, Котляреве, Шевченкове, Луч, Посад-Покровське, Степова Долина, Українка, Прибузьке, Нова Зоря, Лимани та Лупареве. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.

Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

