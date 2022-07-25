В Україну прибули перші ЗСУ Gepard з Німеччини та польскі танки PT-91 Twardy

Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Про це в ефірі єдиного телемарафону в понеділок розповів міністр оборони Олексій Резніков, пише “Європейська правда”.

“Сьогодні офіційно зайшли три перших Gepard. Це зенітні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 Gepard. Три сьогодні заїхали в Україну. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних сил України”, – сказав Резніков.

У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.

Постачання боєприпасів для “Gepard” раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тисяч 35-мм снарядів.

Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.

Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.

Польща вже передала Україні бойові танки PT-91 Twardy. Кількість озброєння не розголошується.

Про це повідомив речник Міноборони Польщі Кшиштоф Платек.

Він розповів, що наразі у Польщі дефіцит у понад 200 танків Т-72. Також є дефіцит PT-91, — це модернізований варіант російських танків Т-72М1 — але точну кількість не називають. Закрити дефіцит планують постачаннями з Південної Кореї.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що польські танки PT-91 Twardy вже в Україні.

РТ-91 оснащений 12-ствольною 81-мм системою пуску димових гранат «Хмара» та одноствольною 80-мм системою пуску антилазерних гранат «Теллур». На вежі встановлене зенітне озброєння моделі ЗУ-72. Водій має пасивний прилад нічного бачення Radomka. А дно під місцем водія посилено додатковою бронею, пояснює «АрміяInform».

Головною особливістю танку називають захист із використанням активної броні польської розробки ERAWA, що складається майже з 400 захисних блоків. Тести показали, що ERAWA підвищує живучість танка на 30-70% залежно від типу снаряда. А спеціальне покриття знижує видимість танка в інфрачервоних та радіолокаційних діапазонах

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