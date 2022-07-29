Окупанти вбили полонених “азовців”

Та звинуватили в цьому ЗСУ. Російські окупанти заявили, що ЗСУ нібито вдарили по колонії та внаслідок цього загинули 40 українських військовополонених.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

В Міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито завдали удару ракетами HIMARS по СІЗО біля Оленівки.

В Оленівці розташована колонія №120, де рашисти утримують у полоні українських захисників, зокрема бійців полку “Азов”.

“Загинули 40 та поранені 75 військовополонених українців, поранено також 8 співробітників ізолятора”, – заявили в Міноборони країни-окупанта.

Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що ЗСУ ніколи не стали б стріляти по місцях ув’язнення полонених.

“Ці заяви необхідно перевірити щодо того, щоб це була правда, а не черговий фейк роспропаганди. Якщо це виявиться правдою, то очевидно, що вбивство українських полонених – це ще один жахливий та цинічний злочин путіна та його спільників”, – наголосив Геращенко.

За уточненними даними загинуло 53 людини, з них 47 – військовополонені.

Агентство Телевидения Новости