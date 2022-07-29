Затримано чоловіка, який розгулював Дергачами з автоматом: дома в нього знайшли арсенал зброї

28 липня близько 21 години у Дергачах правоохоронці виявили місцевого мешканця, який мав при собі автомат без посвідчення на право його носіння.

Під час огляду місця мешкання чоловіка виявлено та вилучено арсенал зброї та боєприпасів, а саме: два гранатомети, рушницю, частини та механізми кулемету, гранату Ф1, 36 набоїв для гвинтівки, протитанкову міну, три контейнери з порохом та інше.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області викрито 59-річного чоловіка у незаконному носінні, зберіганні зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу та оперативної інформації співробітників Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости