В прокуратурі знайшли ще десятки керівників з інвалідністю. Триває перевірка

Офіс генерального прокурора України проводить масштабне службове розслідування щодо керівників прокуратур, які можливо отримують пенсії за фальшивою інвалідністю.

Про це BBC Україна розповіла речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець. Вона додала, що деталі перевірки Офіс оприлюднить на початку наступного тижня.

Дії державного органу повʼязані з корупційним скандалом про "фальшиві" пенсії прокурорів, який розгорівся минулого тижня.

Тоді журналісти Цензор.нет опублікували розслідування, в якому стверджували, що пів сотні прокурорів Хмельницької області, у тому числі обласний прокурор, могли оформити інвалідність, не маючи на це легальних підстав.

А допомогла їм це зробити, як вважають журналісти видання, керівниця МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа, яку тримають під вартою за підозрою у незаконному збагаченні.

Тепер у журналістів, а також кількох керівників антикорупційних громадських організацій є підстави вважати, що Хмельницька область така не одна.

У суботу голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що за попереднім розслідуванням громадської організації, фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині.

"Ми копнули ще глибше і проаналізували заступників керівників обласних прокуратур. В підсумку знайшли ще 25 прокурорів, які отримують пенсії. Зокрема, у Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії. Так як середній вік цих діячів складає 45 років, то скоріш за все це виплати саме за (фейкову?) інвалідність, а не вислугу років", - написав Шабунін.

За словами керівника "Центру протидії корупції", лише ці чотири десятки керівників прокуратур "за минулий рік отримали понад 11 мільйонів гривень пенсій".

"І це тільки верхівка айсбергу. Бо є ціла купа керівників різноманітних департаментів та відділів. А ще є судді, поліція, ДБР, серед яких теж поширене це явище", - підсумував Шабунін.

Він також посилається на власне розслідування з відкритих джерел, яке провів голова правління Громадського Контролю Денис Селін.

Він написав у фейсбуку, що продивившись дані керівників прокуратур різних областей, виявив, що 14 із них "отримують пенсії або по вислузі років, або по інвалідності. В середньому, їм по 45 років".

Журналісти видання Цензор.нет також проаналізували декларації інших працівників обласних прокуратур у різних регіонах України і склали рейтинг керівників, які мають найбільші пенсії.

"Виявилось, що 164 вищих керівника оформили собі на додачу до зарплати високі пенсії, або по інвалідності, або по досягненню максимального віку - практично у кожній області, в деяких областях у керівництві суцільні пенсіонери у прокуратурі", - написав головний редактор видання.

За списком, який склали журналісти, деякі із заступників керівників обласних прокуратур за 2023 рік отримали пенсію у понад мільйон гривень. Їхній вік в середньому 40 років.

Підпис до фото, Фото з будинку керівниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи під час обшуку ДБР

Видання зокрема пише про керівницю Черкаської обласної прокуратури Катерину Шевцову, яка отримує пенсію у розмірі 785 000 гривень.

42-річна Шевцова очолює прокуратуру з жовтня минулого року. А загалом в органах прокуратури вона працює з 2004 року. Згідно з її деклараціями, розміщеними на сайті НАЗК, пенсію вона отримує з 2020 року. Тоді сума становила 186 627 гривень, а минулого року це вже було 785 435 гривень. Тобто, десь 65 тисяч на місць, зазначають журналісти.

BBC Україна раніше повідомляла, що генпрокурор підписав наказ про службове розслідування в обласній прокураторі Хмельницької області.

Обласний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, у якого виявили інвалідність, вирішив прокоментувати ситуацію.

За його словами, інформація щодо інвалідності майже усіх прокурорів Хмельницької обласної прокуратури "не в повній мірі відповідає дійсності".

Того ж дня наказом генпрокурора Олійника звільнили з посади "за власним бажанням".

Джерело: bbc.com

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