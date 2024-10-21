У Житомирі посадовиця банку привласнила мільйон гривень на виплату родині загиблого воїна ЗСУ

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишній посадовиці банку повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном.

Розслідуванням установлено, що 44-річна керуюча територіальним відділенням одного з державних банків, з метою заволодіння коштами вкладників, скоїла низку службових злочинів та підроблень офіційних документів.

Підозрювана застосовувала різні схеми, підробляла договори банківських вкладів, платіжні доручення та видавала клієнтам про нібито відкриті на їхні імена вклади.

Хоча насправді у банківській системі такі вклади не відображала, гроші довірливих клієнтів до каси не вносила. Натомість готівку перераховувала на свої рахунки або родичів.

Зазвичай, такі оборудки вчиняла з депозитами, переконуючи клієнтів про необхідність укладення нового договору. Зняті з депозитного рахунку сотні тисяч гривень залишала собі, а вкладникам надавала підроблені документи. Аби не виникало підозри про втрату коштів, навіть виплачувала клієнтам відсотки з депозиту, пропонуючи також покласти їх на рахунок, якого фактично не було.

Злочинний цинізм сягнув піку, коли до фінпосадовиці звернулася родина загиблого військовослужбовця ЗСУ, щоб покласти на депозит одержані від держави виплати за смерть чоловіка і батька. Підозрювана, обслуговуючи доньку загиблого захисника, безпосередньо з її телефонного застосунку перерахувала на свій рахунок 500 тис грн. Тоді ж збагатила свої статки ще на 500 тис грн, відібравши у вдови військового другу половину держвиплати.

За оперативними даними, протягом липня 2018 – вересня 2022 років експосадовиця заволоділа понад 3,5 млн грн більше десятка клієнтів банку.

Викрили фінансову аферу під час ревізійної перевірки, призначеної після звільнення підозрюваної з посади: тоді ж вкладники дізналися про відсутність своїх коштів.

Джерело: magnolia-tv.com

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