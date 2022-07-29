Верховна Рада розширила перелік тих, кого звільняють від мобілізації
Верховна Рада дозволила давати відстрочку від призову під час мобілізації науковим співробітникам та людям, які втратили на війні близьких родичів.
Відповідні законопроєкти №7481 та 7352 ухвалили на засіданні 29 липня, повідомляє «Громадське».
Відстрочку даватимуть тим, хто втратив на війні чоловіка чи дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабусю, рідного брата чи сестру, а також тим, чиї рідні зникли безвісти.
Крім того, депутати дозволили давати відстрочку науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам без наукового ступеня, якщо вони працюють у наукових установах та закладах освіти за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.
З 24 лютого в Україні оголосили загальну мобілізацію, її продовжили щонайменше до 23 серпня. Призову підлягають чоловіки 18-60 років, їм заборонено виїжджати за межі України, крім певних винятків.
Хто звільняється від мобілізації?
Право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією досі мають люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу — 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання.
Звільняються від військової служби людей з інвалідністю та ті, хто доглядає за такими людьми або за тяжкохворими дітьми. Також передбачається право на відстрочку від призову за мобілізацією та від призову на строкову службу для жінок і чоловіків із неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік або дружина.