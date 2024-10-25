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Дорога смерті у Курській області (ВІДЕО)
Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки. Десантники та інші підрозділи Збройних Сил України методично нищили військову техніку супротивника, залишаючи від неї лише згарища й уламки. Найбільші втрати техніки зазнала сумнозвісна російська 155 бригада морської піхоти.
Відео - Відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua