Нацгвардійці вчили пластунів із Харкова накладати турнікет та показали роботу кінологів

Нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ зустрілися з харківськими пластунами. Мета – провести для дітей з харківського осередку «Пласту» заняття з поводження з вибухонебезпечними предметами та з надання медичної допомоги.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

«Ми давно знаємо, що Слобожанські гвардійці вміють розмовляти з дітьми, дуже просто та цікаво пояснюють їм складні речі. Це дуже важливо для нашої організації та наших дітей», – зауважила голова національної скаутської організації України «Пласт» у Харкові Ірина Рофе-Бекетова.

Як пояснив заступник командира 5-ї Слобожанської бригади по роботі з особовим складом Артем Міщук, вкрай важливо, щоб такі заходи були не просто цікавими, а й корисними для дітей.

Програма складалась з трьох модулів, кожний з яких був розрахований на те, щоб харківські пластуни під керівництвом гвардійських інструкторів впорались з низкою завдань.

За словами інструктора з мінної безпеки «Аналітика», він побачив величезну зацікавленість дітей.

«Це було видно по їхніх очах, по тому, як пластуни опановували металошукач, або намагалися працювати із кішкою», – зазначив нацгвардієць.

Модуль з тактичної медицини був спрямований на те, щоб навчити пластунів надавати постраждалим першу медичну допомогу у разі обстрілу ракетами та КАБами. Діти та їхні батьки під керівництвом інструкторів вчились накладати турнікети один одному.

«Ми живемо у Харкові, який щодня по декілька разів розстрілюється російськими загарбниками. Вміти в нашому місті за допомогою турнікету врятувати свою дитину, на мою думку, дуже важливо. І сьогодні під час занять я зрозуміла – краще я зроблю боляче своєму синові, якщо правильно та сильно затягну турнікет, ніж я буду його жаліти, а недотягнутий турнікет не зупинить кровотечу», – зізналася мати одного з пластунів.

Інструктори кінологічної служби показали пластунам, як працюють на блокпостах на в’їздах до Харкова службові собаки. Наприкінці зустрічі харківські пластуни передали нацгвардійцям подарунки: смаколики та обереги.

Агентство Телевидения Новости