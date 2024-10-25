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Президент Зеленський не підписав закон, який мав скасувати переведення годинників

Президент Зеленський не підписав закон, який мав скасувати переведення годинників

І не планує цього робити, кажуть джерела ВВС Україна.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проєкт, який скасовує подальші переведення.

Однак президент його досі не підписав. Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть. А для ветування закону строки вже минули.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/25057

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