Сегодня 10:23
Просмотров: 75
Президент Зеленський не підписав закон, який мав скасувати переведення годинників
І не планує цього робити, кажуть джерела ВВС Україна.
У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проєкт, який скасовує подальші переведення.
Однак президент його досі не підписав. Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть. А для ветування закону строки вже минули.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/25057