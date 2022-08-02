Більше ніж 500 нетверезих водіїв виявили у Харкові протягом липня

Патрульна поліція Харківської області підбила підсумки за минулий місяць: протягом липня патрульні склали 521 протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

В патрульній поліції нагадують: керування транспортом в стані сп’яніння – одне з найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Керування транспортом в стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних речовин тягне за собою штрафи:

17000 грн із позбавленням посвідчення водія строком на один рік – якщо водія вперше затримано у стані алкогольного сп’яніння;

34000 грн з позбавленням посвідчення водія строком на три роки – якщо водія затримано повторно;

51000 грн із позбавленням посвідчення водія строком на 10 років та конфіскацією транспортного засобу – якщо водія затримано двічі протягом одного року.

За відмову від огляду на предмет алкогольного сп’яніння передбачено штраф у розмірі 40,8 тис. грн.

Якщо у ДТП є постраждалі з вини нетверезого водія, для останнього настає кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости