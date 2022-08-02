Прокурори провели додатковий огляд пошкоджених дитсадків на Північній Салтівці

2 серпня прокурори Київської окружної прокуратури Харкова спільно зі співробітниками Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області провели додатковий огляд дитячих садків на Північній Салтівці.

Вказані навчальні заклади піддались ракетним та артилерійським обстрілам російських окупантів. За процесуального керівництва окружної прокуратури було розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) та проведено першочергові слідчі дії.

Правоохоронці додатково вилучили частини боєприпасів для призначення необхідних експертних досліджень.

Агентство Телевидения Новости