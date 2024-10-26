СБУ та Нацполіція затримали ще 5-х підпалювачів, які виконували завдання рф у трьох регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській, Вінницькій та Сумській областях.

Для організації диверсій спецслужби рф дистанційно залучили місцевих безробітних, які шукали «легких» заробітків у Телеграм-каналах.

Однак замість російських коштів зловмисники можуть отримати довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.

● Так, на Київщині:

затримано двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення Укрпошти та об’єкти Укрзалізниці.

Загоряння фігуранти знімали на камеру мобільного телефону для «звітності» перед російським куратором, а потім безуспішно намагалися втекти з місць злочинів.

● На Вінниччині:

«по гарячих слідах» затримано пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Фігурантами є двоє рецидивістів з міста Гнівань: 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.

● У Сумах:

затримано 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії в обласному центрі.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Вінницькій та Сумській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13211

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