СБУ затримала інформатора рф, який коригував удари по Дніпропетровщині та чекав на окупацію регіону

Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора у Дніпропетровській області. Він коригував ракетно-дронові удари по прифронтовому місту Синельникове та чекав на захоплення всього регіону.

Зловмисником виявився 30-річний місцевий безробітний, який потрапив до «уваги» окупантів через свої прокремлівські коментарі у месенджерах.

Зокрема, у дописах він сподівався на «приєднання» області до складу рф.

В одному з чатів на нього вийшов адміністратор російського Телеграм-каналу, який контролює російська розвідка.

Після дистанційного залучення до співпраці з окупантами фігурант розпочав підготовку координат для нової серії повітряних ударів по Синельниківському району.

Для виконання завдання ворога фігурант обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ.

Одночасно зловмисник збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції.

Після розвідувальних вилазок інформатор відправляв зібрані дані російському куратору.

Служба безпеки викрила зловмисника і затримала його за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення пунктів базування Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він спілкувався з ворожим куратором.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13206

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