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Що відомо про покарання Монголії за порушення зобов'язань перед МКС

Що відомо про покарання Монголії за порушення зобовязань перед МКС

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

24 жовтня Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду визнала, що Монголія як держава-учасниця Римського статуту порушила свої зобов’язання, не заарештувавши путіна за ордером МКС.

▶️ путін відвідав Монголію 3 вересня 2024 року. Це була перша поїздка російського диктатора до країни-члена МКС після того, як суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

▶️ Тепер Монголії загрожує втрата процедурних можливостей, зокрема права пропонувати кандидатури нових суддів МКС.

▶️ путін справді боїться арешту. Через це він відмовився від участі у саміті G20 у Бразилії, котра також є країною-підписантом Римського статуту (чи може боіться опинитися наодинці на саміті?).

▶️ Україна закликає країни світу утриматись від контактів з путіним і нагадує країнам-учасницям Римського статуту про їхні зобов'язання.

▶️ Міжнародна ізоляція, в якій опинились росія і особисто путін, є розплатою за неспровоковану агресію проти України, в тому числі – за викрадення українських дітей.

Джерело: https://t.me/spravdi/42419

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