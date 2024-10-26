Що відомо про покарання Монголії за порушення зобов'язань перед МКС

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

24 жовтня Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду визнала, що Монголія як держава-учасниця Римського статуту порушила свої зобов’язання, не заарештувавши путіна за ордером МКС.

▶️ путін відвідав Монголію 3 вересня 2024 року. Це була перша поїздка російського диктатора до країни-члена МКС після того, як суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

▶️ Тепер Монголії загрожує втрата процедурних можливостей, зокрема права пропонувати кандидатури нових суддів МКС.

▶️ путін справді боїться арешту. Через це він відмовився від участі у саміті G20 у Бразилії, котра також є країною-підписантом Римського статуту (чи може боіться опинитися наодинці на саміті?).

▶️ Україна закликає країни світу утриматись від контактів з путіним і нагадує країнам-учасницям Римського статуту про їхні зобов'язання.

▶️ Міжнародна ізоляція, в якій опинились росія і особисто путін, є розплатою за неспровоковану агресію проти України, в тому числі – за викрадення українських дітей.

Джерело: https://t.me/spravdi/42419

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