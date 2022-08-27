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Окупанти обстріляли підприємство в Шевченківському районі «Ураганами»

Окупанти обстріляли підприємство в Шевченківському районі «Ураганами»

Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли місто Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років. В Донці поранення отримав 49-річний чоловік.

Також вдень окупанти вдарили по Шевченківському району міста, по території одного з підприємств. «Вдарили касетним «Ураганом». Постраждалих та пожежі немає», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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