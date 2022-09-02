Через війну Україна збере вдвічі менше зернових

Урожай у 50-60 млн тонн зернових очікують в Україні цього року. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.

«Якщо буде 50 млн тонн, то це вдвічі менше, ніж минулоріч. Але це більш ніж достатньо для нас. Половину ми залишимо всередині країни, а половину вивеземо за кордон», — заявив Андрій Дикун.

За його інформацією, найважча ситуація зі збором врожаю, зокрема, на Харківщині та Донеччині, адже це ті області, де проходить лінія фронту. Чимало агропідприємств там знищені внаслідок російських обстрілів. А ті, що вціліли, стикаються з низкою труднощів.

«У них логістика найдорожча нині, їм вивезти зерно звідти досить дорого. Але врожай в них цьогоріч кращий, ніж був минулоріч, якщо говорити про ранні зернові», — розповів очільник ВАР.

За його інформацією, у центральних областях України цього року була посушлива погода, тож урожаю тут зібрали вдвічі менше, ніж торік. Крім того, Україна втратила все зерно із областей, які потрапили під окупацію після 24 лютого цього року. Збіжжя звідти вивозять до росії та до окупованого Криму.Читай нас

Агентство Телевидения Новости