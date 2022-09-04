Бійці ДСНС врятували кошеня з палаючого ресторану у Харкові

Харківські бійці ДСНС під час гасіння пожежі від ракетного влучання врятували кошеня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Рятувальники дали кошеняті води та передали волонтерам.

Нагадаємо, вночі ворожа ракета влучила у ресторанний комплекс у Київському районі Харкова: виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв. метрів.

До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС.

Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив. О 02:47 їм вдалось локалізувати пожежу.

Агентство Телевидения Новости