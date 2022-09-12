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Нова Баварія та Основа частково без світла

Нова Баварія та Основа частково без світла

Оперативна інформація щодо відновлення електропостачання у Харкові від “Харківобленерго”

Енергетики продовжують відновлення електропостачання після ракетного обстрілу. Наразі Харків та область – зі світлом. Проте частково залишаються знеструмленими Новобаварський та Основ’янський райони обласного центру.

Фахівці “Харківобленерго” разом з іншими службами всю ніч працювали над відновленням електромережі в регіоні та продовжують виконувати свою роботу зараз.

Щодо строков відновлення електропостачання не повідомляється, адже йдеться про складні аварійні роботи на об’єктах Укренерго

Агентство Телевидения Новости

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