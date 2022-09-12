Гвардійці-спецпризначенці знищили ворожий Су-25 та захопили трофеї на Харківщині

Нацгвардійці знищили ворожий літак, а також взяли в полон окупантів у Куп’янську.

Гвардійський розрахунок ПЗРК «Стінгер» знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки «Урал», два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів, повідомляє прессслужба НГУ.

Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий «обмінний фонд».

Крім того, гвардійці захопили два БТР-80 противника у справному стані.

Агентство Телевидения Новости