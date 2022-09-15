Росіяни вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі

По Кривому Рогу приблизно о 17:00 завдали чергового ракетного удару. Є два прильоти біля гідротехнічних споруд.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул, пише Громадське.

Він закликає нічого не знімати та не викладати в соцмережі.

Це вже другий ракетний удар по Кривому Рогу за 15 вересня. Приблизно о 13:00 окупанти вдарили по промисловому підприємству. Є руйнування, люди не постраждали.

Попередній обстріл Кривого Рогу: російські війська під вечір 14 вересня вдарили ракетами по місту, окупанти випустили близько 8 крилатих ракет. Цілили в гідротехнічні споруди. Потерпілих серед цивільних немає.

Місцеві мешканці повідомляли, що в деяких частинах міста після вибухів зникло водопостачання. Президент Зеленський відреагував на цю подію, наголосивши, що росія ударом по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу хотіла затопити місто.

У військовій адміністрації просять жителів низки вулиць тимчасово евакуюватися через загрозу підтоплення, оскільки в річці Інгулець після обстрілів росіянами гідротехнічної споруди піднявся рівень води.

Агентство Телевидения Новости