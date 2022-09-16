Почалась евакуація людей з Козачої Лопані

На 204 добу російсько-української війни Збройні сили України продовжують закріплюватись на раніше зайнятих позиціях і встановлювати контроль над державним кордоном України. У цей час окупанти здійснюють обстріли прикордонних населених пунктів. Учора з артилерії були обстріляні Гоптівка та Козача Лопань, внаслідок чого у Козачій Лопані 58-річна жінка отримала осколкові ураження та була доставлена до лікарні. Про це повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

У Козачолопанському, Токарівському, Проходівському старостинських округах триває розмінування територій та евакуація місцевих мешканців. Слід зазначити, що більшість мешканців нещодавно звільнених територій не виявили бажання евакуюватись звідти.

15 вересня міська рада за підтримки волонтерів здійснювала гуманітарну роботу у Дергачах, Прудянці, Токарівці та Козачій Лопані.

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