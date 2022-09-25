Житлові субсидії: хто з українців їх може отримати

В Україні житлові субсидії призначають тим людям, у кого плата за комунальні послуги є більшою, ніж визначений для них обов’язковий платіж. Оформити субсидію можуть орендарі квартир та переселенці, пише 24tv.ua.

Хто може одержати субсидію

Оформити субсидію може:

той, хто зареєстрований (прописаний) в будинку (квартирі).той, хто не зареєстрований, але фактично проживає у будинку, наприклад орендарі помешкання, або внутрішньо переміщені особи (їм необов’язково мати договір оренди житла).

Як призначається субсидія

Щоб претендувати на субсидію, плата за житлово-комунальні послуги (ЖКП) повинна бути більшою, ніж визначений для сім’ї обов’язковий платіж.

Обов’язковий відсоток платежу за ЖКП розраховується індивідуально за сталою формулою для кожної сім’ї індивідуально. Він залежить від сукупного доходу й обчислюється наступним чином:

визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім’ї);потім він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);отриманий результат ділиться на два, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім’ї

Які документи потрібні для отримання субсидії

У заяві про бажання отримувати субсидію треба вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують:

договір оренди житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов’язково;довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ).

Повідомляється, що можна за бажанням додати й інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії.

Як поновити субсидію переселенцям

Щоб поновити субсидію переселенцям, треба звернутися до таких органів за місцем проживання:

Управління соціального захисту населення (УСЗН);ЦНАПу;уповноваженого посадовця територіальної громади;або через застосунок «Дія».

Слід зазначити, що процес поновлення субсидії може тривати від декількох тижнів до декількох місяців. Протягом цього часу людина не отримуватиме субсидію.

Агентство Телевидения Новости