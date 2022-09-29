На Харківщині 14 дітей стали сиротами через війну

На сьогодні в області офіційно зареєстровано 14 дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії рф.

За вказівкою начальника ХОВА Олега Синєгубова, таким дітям надають усю необхідну гуманітарну допомогу. Опікуни можуть звернутися до Обласного штабу, де їм видають підгузки, харчування для малюків, а також одяг, засоби гігієни, продукти для дітей старшого віку тощо.

Волонтерка штабу Дар’я Чирва розповідає, що зазвичай опікуни отримують гуманітарну допомогу раз на місяць, але якщо буде потреба в чомусь частіше – їх усім забезпечать.

“Пропонуємо все, що є у нас на складах, а люди самі вибирають, що саме їм потрібно. Найчастіше беруть маленьким дітям підгузки та харчування, теплий одяг і взуття, тому що багато сімей втратили свої домівки і всі речі залишились там”, – зазначила Дар’я Чирва.

Нагадаємо, теплі дитячі речі надійшли до області в межах спільного гуманітарного проєкту Мінреінтеграції та дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Агентство Телевидения Новости