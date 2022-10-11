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В лісопосадці під Ізюмом знайшли тіло закатованого цивільного

В лісопосадці під Ізюмом знайшли тіло закатованого цивільного

10 жовтня правоохоронці виявили у лісопосадці у селищі Синичено Ізюмського району закатоване тіло. Голова чоловіка була повністю обмотана пов‘язкою, а руки – зв‘язані шнуром.

За попередніми даними слідства, чоловіка вбили і закатували російські військові під час окупації населеного пункту. Після цього вони залишили тіло вбитого у лісопосадці.

Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизі. Огляд місця події проводили прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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