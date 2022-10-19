В Балаклії почали зводити металевий міст, який передала Чехія

На Харківщині почали монтувати один із металевих мостів, які передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

36-метрова переправа буде влаштована біля Балаклії. Тимчасовий міст допоможе з’єднати деокуповане місто із Харковом автошляхом Р-78.

Відкрити рух мостом планують вже у листопаді. Рух на ньому буде реверсний, однак навіть така переправа значно спростить транспортний зв’язок зі звільненим містом, повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Паралельно із роботами на мосту активно триває розчистка на державних та комунальних дорогах. З моменту деокупації Харківській області у вересні, прибрано 414,4 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Ізюму та Куп’янська.

Попри обстріли роботи на деокуповаій Харківщині не зупиняються 24/7. Разом із військовими нам вдалося влаштувати 7 тимчасових переправ, ще на 6 тривають роботи і вони запрацюють найближчим часом.

З вересня в області працюють близько 300 дорожніх робітників на основних транспортних коридорах Харківщини. Слідом за саперами вони розбирають завали, розчищають дороги, вивозять спалену військову техніку, ремонтують покриття.

Агентство Телевидения Новости