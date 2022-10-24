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Електропостачання будуть обмежувати в Києві та 7 областях

Електропостачання будуть обмежувати в Києві та 7 областях

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Агентство Телевидения Новости

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