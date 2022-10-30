Окупанти на припиняють обстріли Куп’янська: поранення отримала місцева мешканка

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів області, повідомляє ХОВА.

В Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об’єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп’янського району.

На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

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