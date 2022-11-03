Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:58
Просмотров: 134

Ворог б’є по Харкову, бо впевнений – тут виготовляють снаряди для «Himars»

Ворог б’є по Харкову, бо впевнений – тут виготовляють снаряди для «Himars»

Розвідка та міноборони рф високо цінують військпром Харкова, за їхніми даними, сьогоднішній удар по заводу пов’язаний з тим, що окупанти впевнені, вони знищили виробництво снарядів для «Himars».Така інформація з’явилася у російських пабликах.Чи то росіян обдурив їхній же коригувальник, чи то покусали бойові комарі чи обробили бойові гуси, але ракетою рашисти зруйнували абсолютно мирне виробництво – цех із виробництва зарядних станцій для електрокаром. А снаряди «Himars» вони залишилися біля ЗСУ і будуть випущені за окупантами

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 