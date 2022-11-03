Ворог б’є по Харкову, бо впевнений – тут виготовляють снаряди для «Himars»

Розвідка та міноборони рф високо цінують військпром Харкова, за їхніми даними, сьогоднішній удар по заводу пов’язаний з тим, що окупанти впевнені, вони знищили виробництво снарядів для «Himars».Така інформація з’явилася у російських пабликах.Чи то росіян обдурив їхній же коригувальник, чи то покусали бойові комарі чи обробили бойові гуси, але ракетою рашисти зруйнували абсолютно мирне виробництво – цех із виробництва зарядних станцій для електрокаром. А снаряди «Himars» вони залишилися біля ЗСУ і будуть випущені за окупантами

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