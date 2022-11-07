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Пропускна здатність зернового коридору задовольняє українських аграріїв

Пропускна здатність зернового коридору задовольняє українських аграріїв

Україні вдалось експортувати понад 10 млн т агропродукції завдяки роботі зернового коридору.

Про це в ефірі інформаційного марафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Мінагрополітики.

Він зазначив, що зі вказаного обсягу 3 млн т — пшениця, понад 4 млн т — кукурудза. Також експортується соняшникова олія та ріпак.

«Досвід вересня і жовтня показав, що стабільна робота коридору дозволяє експортувати 6-7 млн т продукції на місяць. Якщо будуть реалізовані такі обсяги, то цього достатньо для українських виробників, а також для забезпечення міжнародної продовольчої безпеки», — повідомив Тарас Висоцький.

Він також розповів про хід сівби. Сільгоспвиробники вже засіяли 4 млн га, що порівняно з минулим роком менше майже на 40%.

«В нинішніх умовах це непоганий показник. З 4 млн га можна зібрати зернових мінімум вдвічі більше, ніж потрібно для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. Ми віримо в ЗСУ і сподіваємось, що навесні посівні площі будуть компенсовані», — зазначив перший заступник міністра.

Агентство Телевидения Новости

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