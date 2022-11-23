У Харкові усунули дев’ять пошкоджень на водоводах

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев’ять пошкоджень на трубопроводах і облаштували вісім оглядових колодязів.

Зокрема, у Новобаварському районі виконали комплексні відновлювальні заходи на магістралі діаметром 150 мм по пр. Любові Малої.

Як повідомили в Новобаварському районі служби зовнішніх водопровідних мереж, через серйозний характер пошкодження водопостачання в житлові будинки було тимчасово призупинено. За його словами, завдяки злагодженим діям ремонтників аварію оперативно ліквідували, подачу води відновили, а територію в обов’язковому порядку облаштували.

Сьогодні, 23 листопада, бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 13 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

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