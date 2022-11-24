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Майже півмільона харків’ян ще без світла

Майже півмільона харків’ян ще без світла

У Харківській області та в Харкові вже заживили електроенергією майже 70% споживачів. повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Нагадаємо, вчора вся область через тероризм окупантів залишилася без світла.

Завдяки нашим енергетикам уже опівночі подали напругу на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини, а також до підстанцій Харківського, Лозівського та Чугуївського районів. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

До 10 ранку були заживлені очисні та теплові мережі. Згодом – метро, трамвайно-тролейбусне управління й частину абонентів м. Харків.

Ще близько 150 тисяч споживачів у м. Харків залишаються без світла, а в області – майже 300 тисяч жителів.

“Процес відновлення триває безперервно. Величезна подяка енергетикам та всім службам за світло і тепло в наших домівках!”, – зазначив очільник області.

Агентство Телевидения Новости

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