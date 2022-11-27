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Не лише проблеми зі світлом: доступність мобільного зв’язку в Україні – 83%

Не лише проблеми зі світлом: доступність мобільного зв’язку в Україні – 83%

На понеділок доступність мобільного зв’язку в Україні перевищила 83%. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

“Найкраща ситуація із забезпеченням мобільним зв’язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській і Закарпатській областях, де доступність базових станцій станом на ранок неділі перевищує 90% від їхньої загальної кількості”, – йдеться в повідомленні.

Проблеми зі зв’язком можуть відчувати мешканці Одеської області, де на ранок доступними були близько 70% базових станцій мобільних операторів. Також у Запорізькій області станом на ранок працює близько 50% базових станцій українських мобільних операторів, що пов’язано, перш за все, з “діяльністю” російських окупантів.

Поступово відновлюється мобільний зв’язок на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини. 

Агентство Телевидения Новости

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