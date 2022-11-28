9 населених пунктів на Харківщині постраждали від обстрілів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 листопада. 278 доба війни.

Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.

Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. В районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости