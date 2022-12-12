Росія штовхає Лукашенка на війну, щоб посилити контроль над Білоруссю — ISW

Зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Білорусь підтримати наступальну кампанію Росії в Україні, є частиною довгострокових зусиль щодо зміцнення контролю над Білоруссю.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які передбачають, що білоруські звичайні сухопутні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Цим інформаційним операціям іноді підіграють білоруські лідери, включаючи Олександра Лукашенка, пишуть експерти.

На думку аналітиків, ціль цих зусиль – затиснути українські сили біля кордону з Білоруссю, щоб вони не могли посилити операції в інших місцях театру військових дій.

Малоймовірно, що Білорусь вдереться в Україну в майбутньому, яким би не був хід цих інформаційних операцій. Щобільше, білоруська інтервенція в Україні не зможе зробити більше, ніж тимчасово відвернути сухопутні війська від інших частин театру бойових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць, яка є у розпорядженні Мінська.

Росія особливо прагнула створити постійну військову базу у Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими збройними силами.Росія регулярно намагалася використати свій вплив на безпеку та військові справи Білорусі, щоб чинити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала її вторгнення в Україну.Підтримка мінським режимом російського вторгнення зробила Білорусь союзником у війні України.Підтримка Білоруссю війни Росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну здатність збройних сил проводити власні звичайні військові операції.Білорусь також, напевно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів шляхом передачі боєприпасів російським військовим.Білоруські офіційні особи, напевно, намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до Росії для підтримки її вторгнення в Україну.Білоруські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з обмеженнями у своїх можливостях щодо навчання чинного та нового персоналу через свою допоміжну роль у зусиллях Росії з формування збройних сил.Білоруські військові, ймовірно, мають відносно обмежені можливості для навчання чинного та нового персоналу. Білоруські збройні сили мають лише шість маневрових бригад і складаються приблизно з 45 тисяч осіб особового складу, розділених на два командні штаби.

Агентство Телевидения Новости