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Розбирав на подвір’ї боєприпас: в Ізюмі підірвався юнак

Розбирав на подвір’ї боєприпас: в Ізюмі підірвався юнак

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму – розбирав на подвір’ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями.

“Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників”, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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