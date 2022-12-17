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Розбирав на подвір’ї боєприпас: в Ізюмі підірвався юнак
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму – розбирав на подвір’ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями.
“Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників”, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.