900 генераторів та 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів передала Україні Велика Британія

«Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним Силам України приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети. Ми очікуємо, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів для холодної погоди», – зазначив Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Високоповажний Бен Воллес у заяві Парламенту Великої Британії щодо перебігу 300 днів широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Бен Воллес наголошує: допомога Великої Британії Україні залишатиметься непохитною.

«Ми вже взяли на себе зобов’язання – надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які ми витратимо цього року. Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет. Там, де у нас є обладнання, яке ми можемо подарувати, ми замінимо з наших власних запасів, інше придбаємо разом із нашими союзниками. Сполучені Штати приєдналися до величезного рівня підтримки, у тому числі – члени ЄС. І, зокрема, Польща, Словаччина та країни Балтії», – резюмував Бен Воллес.

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