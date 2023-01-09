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Загубився під час прогулянки – у місті Первомайський Харківської області поліцейські розшукали зниклу дитину

Загубився під час прогулянки – у місті Первомайський Харківської області поліцейські розшукали зниклу дитину

До відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області зателефонувала жінка і повідомила, що вона загубила свого 4-річного сина під час прогулянки.

Поліцейські відреагували на повідомлення і протягом 30 хвилин знайшли хлопчика на 3-му мікрорайоні міста Первомайський. Дитина була трохи налякана. Хлопчик грався й поїхав на велобігу у протилежну сторону від мами.

Поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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