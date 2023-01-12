Із масового поховання під Ізюмом залишаються не впізнаними ще 145 тіл

Ще 145 тіл із масового захоронення під Ізюмом на Харківщині залишаються не впізнаними.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Залишаються не впізнаними 145 тіл. Ми припускаємо, що це місцеві мешканці. Є ж цілі родини, які загинули і могли не мати родичів в Ізюмі, чи мали родичів в інших місцях. Тому ми відбираємо зразки для досліджень у всіх людей, які вважають, що їхні рідні загинули чи зникли», – сказав Тимошко.

Він зазначив, що процес ексгумації тіл загиблих унаслідок збройної агресії рф на звільнених територіях Харківщини триває.

«З початку масштабного контрнаступу, з 7 вересня, на деокупованих територіях вилучили 918 тіл, із них 721 – це загиблі цивільні, в тому числі 25 дітей. Тридцять – це тіла, стать яких неможливо встановити через значні ушкодження. Загалом ідентифіковано 651 особу», – поінформував Тимошко.

Як повідомляв Укрінформ, після деокупації Ізюма у вересні правоохоронці виявили в лісі неподалік міста масове захоронення. З нього вилучили 451 тіло: 198 цивільних чоловіків, 212 цивільних жінок, 7 дітей і 22 військовослужбовців. Зокрема, експертизами ДНК підтверджено, що в масовому похованні знаходилося тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого загарбники застрелили. Також 28 грудня стало відомо, що керівник ізюмського осередку «Пласту» Олег Єфіменко теж був похований у лісі. Експерти підтвердили, що чоловіка катували.

Агентство Телевидения Новости