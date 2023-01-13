Кабмін створив нову інституцію, що займатиметься відбудовою України

Урядовці сподіваються, що новостворена структура дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Depo.ua.

Уряд утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Воно буде створене на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.

“Це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів, – каже Шмигаль. – Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Розраховуємо акумулювати ушестеро більше коштів, аби уже у 2023 році відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців”.

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