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ISW назвал главный фактор, ограничивший наступление ВСУ после освобождения Херсона

ISW назвал главный фактор, ограничивший наступление ВСУ после освобождения Херсона

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, считают аналитики.

Эксперты Института изучения войны считают, что задержки с поставками Украине западных образцов дальнобойных РСЗО, передовых ПВО и танков были главным фактором того, что Украина потеряла время для начала крупного контрнаступления и не смогла перехватить инициативу на поле боя, пише УНІАН.

Как говорится в отчете Института, Запад, который обязался поддерживать Украину оружием, не учел предсказуемое требование перевести ВСУ с советских систем на западные.

Отмечается, что после 11 ноября, когда был освобожден Херсон, украинские военные не сумели пойти в новое наступление, что превратило войну в позиционные бои на пользу русским.

Если бы ВСУ начали переводить на западные образцы техники летом 2022 года, Украина использовала бы “окно возможностей” и перехватить инициативу истощенной русской армии.

Осторожность украинского командования после освобождения Херсона, считают эксперты, продиктована отсутствием гарантий со стороны Запада о замене уничтоженной и поврежденной в боях техники. Потому бои на юге после освобождения правого берега Херсонской области в середине ноября не расширились в новое контрнаступление.

Россияне этим воспользовались, объявив в стране мобилизацию и начав подготовку нового “пушечного мяса”, что вылилось в возобновление штурмов в Донецкой области, нацеленных, прежде всего, на отвлечение ВСУ на подготовке к контрнаступлению.

Если бы западные лидеры начали ставить условия для использования Украиной западных танков в июне 2022 года, когда появились первые явные признаки того, что западные танки потребуются, украинские силы смогли бы начать их использовать в ноябре или декабре.

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, что несколько смягчит последствия медленной реакции Запада с предоставлением необходимой помощи. Вместе с тем, задержка также позволила россии создать условия для собственного наступления.

Агентство Телевидения Новости

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