ISW назвал главный фактор, ограничивший наступление ВСУ после освобождения Херсона

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, считают аналитики.

Эксперты Института изучения войны считают, что задержки с поставками Украине западных образцов дальнобойных РСЗО, передовых ПВО и танков были главным фактором того, что Украина потеряла время для начала крупного контрнаступления и не смогла перехватить инициативу на поле боя, пише УНІАН.

Как говорится в отчете Института, Запад, который обязался поддерживать Украину оружием, не учел предсказуемое требование перевести ВСУ с советских систем на западные.

Отмечается, что после 11 ноября, когда был освобожден Херсон, украинские военные не сумели пойти в новое наступление, что превратило войну в позиционные бои на пользу русским.

Если бы ВСУ начали переводить на западные образцы техники летом 2022 года, Украина использовала бы “окно возможностей” и перехватить инициативу истощенной русской армии.

Осторожность украинского командования после освобождения Херсона, считают эксперты, продиктована отсутствием гарантий со стороны Запада о замене уничтоженной и поврежденной в боях техники. Потому бои на юге после освобождения правого берега Херсонской области в середине ноября не расширились в новое контрнаступление.

Россияне этим воспользовались, объявив в стране мобилизацию и начав подготовку нового “пушечного мяса”, что вылилось в возобновление штурмов в Донецкой области, нацеленных, прежде всего, на отвлечение ВСУ на подготовке к контрнаступлению.

Если бы западные лидеры начали ставить условия для использования Украиной западных танков в июне 2022 года, когда появились первые явные признаки того, что западные танки потребуются, украинские силы смогли бы начать их использовать в ноябре или декабре.

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, что несколько смягчит последствия медленной реакции Запада с предоставлением необходимой помощи. Вместе с тем, задержка также позволила россии создать условия для собственного наступления.

Агентство Телевидения Новости